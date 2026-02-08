Олег Гончар

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Кишона Дэвиса официальным претендентом на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе, которым владеет Шакур Стивенсон. Об этом сообщил портал The Ring.

В то же время организация не санкционировала их очный поединок, так что Стивенсон не обязан проводить защиту титула именно против Дэвиса в следующем бою.

Отдельно отмечается, что Стивенсон и Дэвис являются близкими друзьями, что также может повлиять на дальнейшие решения по организации этого поединка.

До вечера бокса The Ring VI, который состоялся 31 января на арене Madison Square Garden, Дэвис вообще не входил в топ-15 рейтинга WBO. В главном бою шоу Стивенсон победил Теофимо Лопеса единогласным решением судей, тогда как Дэвис в своем поединке нокаутировал Джермейна Ортиса техническим нокаутом за 13 секунд до финального гонга.

Кроме того, WBO сделала Лопеса вторым номером рейтинга претендентов.