WhiteBIT, крупнейшая европейская криптобиржа по трафику, станет частью вечера бокса с участием Александра Усика, в рамках которого украинский чемпион проведет добровольную защиту титула WBC в супертяжелом весе 23 мая в Египте.

«Для WhiteBIT поддержка спорта – это поддержка людей, которые ежедневно демонстрируют характер, выдержку и победный дух. На ринге победу определяют скорость, точность и профессионализм; в мире современных технологий именно эти принципы становятся основой новой финансовой реальности, где люди получают больше контроля над собственными возможностями и выбором. Александр Усик сегодня является одним из самых влиятельных спортсменов мира и примером лидерства, силы воли и профессионализма для миллионов людей. Мы рады поддержать его накануне очередного важного боя», – отметили в WhiteBIT.

В рамках сотрудничества WhiteBIT и платформа Ready to Fight (RTF), одним из соучредителей которой является Александр Усик, проведут розыгрыш боксерских перчаток с подписью украинского чемпиона для фанатов бокса и криптосообщества.

Розыгрыш пройдет в Instagram сети WhiteBIT до 22 мая. Для участия пользователям нужно упомянуть свою любимую украинскую пословицу и предложить ее перевод на английский в стиле Александра Усика. WhiteBIT и Александр Усик совместно выберут автора лучшего варианта, который и станет победителем розыгрыша.

Ready to Fight – это цифровая платформа для боксерской индустрии, созданная для объединения спортсменов, тренеров, менеджеров и других участников профессионального бокса. Проект фокусируется на развитии глобального боксерского сообщества и цифровизации индустрии.

WhiteBIT активно поддерживает международные спортивные инициативы и сотрудничает с мировыми спортивными брендами. Компания является официальным партнером мировых футбольных команд FC Barcelona и Juventus, Национальной сборной Украины по футболу, а также сотрудничает с Элиной Свитолиной как с глобальной амбассадоркой. Через партнерства такого уровня WhiteBIT продолжает реализовывать свою миссию – способствовать глобальному внедрению криптотехнологий в мире.