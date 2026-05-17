Усик вместе с командой прилетел в Египет на поединок с Верховеном
Бой состоится 23 мая
около 1 часа назад
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) прилетел в Египет, где проведет бой против нидерландца Рико Верхувена. Об этом сообщает авторитетное издание The Ring.
Журналисты опубликовали на своей странице в социальной сети X видео, на котором украинский боксер вместе с членами своей команды выходит из самолета.
Напомним, поединок состоится 23 мая в Гизе. Организаторы уже начали монтаж временной арены непосредственно посреди пустыни на фоне египетских пирамид.
