Денис Седашов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) прилетел в Египет, где проведет бой против нидерландца Рико Верхувена. Об этом сообщает авторитетное издание The Ring.

Журналисты опубликовали на своей странице в социальной сети X видео, на котором украинский боксер вместе с членами своей команды выходит из самолета.

Oleksandr Usyk has arrived in Egypt 🇪🇬



The heavyweight king will face Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza on Saturday night ⭐



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/KqMiWEOe7H — Ring Magazine (@ringmagazine) May 17, 2026

Напомним, поединок состоится 23 мая в Гизе. Организаторы уже начали монтаж временной арены непосредственно посреди пустыни на фоне египетских пирамид.