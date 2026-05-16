Денис Седашов

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) официально объявил о закрытии своего тренировочного лагеря. Украинский чемпион завершил подготовку к поединку против звёздного нидерландца Рико Верховена.

Об этом боксер сообщил в своих социальных сетях, оставив сообщение для фанатов:

Тренировочный лагерь завершён. Увидимся в Гизе, друзья! Александр Усик

Напомним, масштабное боксерское шоу с участием украинца состоится уже следующей субботы, 23 мая. Исторический поединок примет Египет, а сам ринг будет установлен в Гизе возле знаменитых древних пирамид.

