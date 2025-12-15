«Я благодарен боксу за 28 лет». Радченко завершил профессиональную карьеру
Сергей сделал это очень символично
14 минут назад
Украинский боксер бриджервейта Сергей Радченко (11-9, 5 КО) прокомментировал поединок против обладателя титула WBC Francophone в этом же дивизионе Александра Грицыва (12-0, 8 KO), который стал для него последним в профессиональной карьере.
«Очень жаль, что так всё вышло. Врач сказал «я уже такую травму проходил» – у меня оторвался бицепс, кажется. Это грустно.
Я благодарю бокс. Сегодня у меня последний бой. Я благодарю бокс за 28 лет. Этот вид спорта научил, несмотря на боль, улыбаться людям.
Я поздравляю Александра. Он молодой, перспективный парень. И думаю, мы увидим ещё много интересных его поединков.
В 2014 году у меня был дебют именно во Львове на «Львов-Арене». И для меня было очень символично закончить карьеру боксера именно во Львове. Поэтому спасибо всем, спасибо великому виду спорта бокс».
Напомним, Радченко снялся с боя против Грицыва в первом раунде из-за травмы руки.