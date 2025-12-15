Украинский боксер бриджервейта Сергей Радченко (11-9, 5 КО) прокомментировал поединок против обладателя титула WBC Francophone в этом же дивизионе Александра Грицыва (12-0, 8 KO), который стал для него последним в профессиональной карьере.

«Очень жаль, что так всё вышло. Врач сказал «я уже такую травму проходил» – у меня оторвался бицепс, кажется. Это грустно.

Я благодарю бокс. Сегодня у меня последний бой. Я благодарю бокс за 28 лет. Этот вид спорта научил, несмотря на боль, улыбаться людям.

Я поздравляю Александра. Он молодой, перспективный парень. И думаю, мы увидим ещё много интересных его поединков.

В 2014 году у меня был дебют именно во Львове на «Львов-Арене». И для меня было очень символично закончить карьеру боксера именно во Львове. Поэтому спасибо всем, спасибо великому виду спорта бокс».