Владимир Кириченко

Украинский боксер бриджервейта Сергей Радченко (11-8, 5 КО) объявил, что бой против обладателя титула WBC Francophone в этом же дивизионе Александра Грициева (11-0, 7 KO) станет для него последним в профессиональной карьере.

«Хочу сказать, что независимо от результата поединка, который должен состояться 13 декабря во Львове за пояс WBC Francophone, это будет мой последний поединок как профессионального боксера, и я буду заканчивать свою карьеру. Позже обо всем расскажу».

38-летний Радченко в мае проиграл Кевину Лерене в бою за титул WBC в бриджервейте. В августе он бросил вызов Александру Усику.

