Топ-супертяж 90-х Айк Ибеабучи для World Boxing News заявил, что хочет провести бой против абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

23 августа 52-летний нигериец подерется с Идрисом Афинни. Несмотря на то, что для Ибеабучи это будет первый бой с 1999 года, он намерен добиться титульного поединка с Усиком.

«Я побью рекорд Джорджа Формана и стану самым старшим чемпионом мира в тяжелом весе. Я не позволю, чтобы мне отказали.

Моя цель – титульный бой с Александром Усиком. Усик держит мои пояса в тепле. Если бы у меня была возможность побороться за чемпионский титул в супертяжелом весе, я бы никогда её не упустил и до сих пор удерживал бы эти пояса. «Президенту» не откажут. Усик удерживает пояса «Президента», и я иду за ними. Они просто в аренде, и он должен за неё заплатить. Его не смогут защитить».