Конголезский боксер супертяжелого веса Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО) вспомнил свои спарринги против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО).

Цитирует Баколе secondsout.com.

«Честно говоря, сам Усик знает – каждый раз, когда я приезжаю к нему на спарринг, я всегда создаю ему проблемы. Они дают мне только два раунда. И эти два раунда – настоящий ад. Он это знает.

Когда я спарринговал с ним впервые, я создавал ему проблемы, он начал кричать, разозлился, выскочил из ринга, начал кричать на своего тренера. Я никогда этого раньше не говорил, но спросите его команду – они знают. Он был весь в крови. И это было впервые.

Потом они снова вызвали меня в Дубай, и я снова провел только два раунда. Но даже в этих двух раундах у него были проблемы. Так что он знает, что в реальном бою Мартин Баколе его легко разнесет. Эти люди это знают – поэтому и молчат».