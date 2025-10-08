За бой с Итаумой уже просят $3,5 млн
Промоутер рассказал о сложностях в супертяжелом весе
28 минут назад
Промоутер боксера супертяжелого веса Мозеса Итаума (13-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о трудностях с подбором соперников, передает The Ring.
По его словам, за всю карьеру в боксе ему ещё никогда не было так сложно найти соперника для 20-летнего бойца. Он отметил, что ситуация в супертяжелом весе сейчас непростая, ведь все пояса принадлежат Александру Усику, и пока никто не знает, будет ли украинец защищать титул или решит от него отказаться.
Уоррен добавил, что конкуренты борются за позиции, а один менеджер запросил за бой 3,5 миллиона долларов, что Уоррен назвал «сумасшествием».
«Все хотят выгодных условий, но когда Мозес выиграет титул, они будут стоять в очереди».
Ранее Итаума отказался от элиминатора IBF против Фрэнка Санчеса, который мог сделать его обязательным претендентом на титул Усика.