Олег Гончар

Промоутер боксера супертяжелого веса Мозеса Итаума (13-0, 11 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о трудностях с подбором соперников, передает The Ring.

По его словам, за всю карьеру в боксе ему ещё никогда не было так сложно найти соперника для 20-летнего бойца. Он отметил, что ситуация в супертяжелом весе сейчас непростая, ведь все пояса принадлежат Александру Усику, и пока никто не знает, будет ли украинец защищать титул или решит от него отказаться.

Уоррен добавил, что конкуренты борются за позиции, а один менеджер запросил за бой 3,5 миллиона долларов, что Уоррен назвал «сумасшествием».

«Все хотят выгодных условий, но когда Мозес выиграет титул, они будут стоять в очереди». Моисес Итаума

Ранее Итаума отказался от элиминатора IBF против Фрэнка Санчеса, который мог сделать его обязательным претендентом на титул Усика.