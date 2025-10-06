Итаума назвал причину, по которой хочет боя с Усиком
Для британца это беспроигрышная ситуация
около 2 часов назад
Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) для Boxing King Media ответил на вопрос о возможном поединке против абсолютного чемпиона украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
Один вопрос относительно ситуации с Усиком. Многие люди говорят, что ты провел на ринге всего лишь один час, если сложить все твои бои. Достаточно ли тебе этого часа, чтобы сражаться с одним из величайших бойцов всех времен?
«Разве это моя вина, что я провел один час на ринге? Одна из вещей, за которую я и моя команда переживаем, это количество проведенных раундов.
Но причина, почему мы бы сражались с Усиком, хотя мне и нужно проводить больше времени на ринге, заключается в том, что бой с Усиком – это беспроигрышная ситуация. Если я выйду туда и выиграю, то стану чемпионом мира в супертяжелом весе.
Но если я, не дай Бог, проиграю, то проиграю Усику – чемпиону мира в супертяжелом весе, а мне сейчас 20 лет. Так что это беспроигрышная ситуация».
Ранее стало известно, что Итаума отказался от элиминатора против Фрэнка Санчеса, который мог сделать его обязательным претендентом на титул IBF Александра Усика.