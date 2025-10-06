Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума (13-0, 11 КО) для Boxing King Media ответил на вопрос о возможном поединке против абсолютного чемпиона украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Один вопрос относительно ситуации с Усиком. Многие люди говорят, что ты провел на ринге всего лишь один час, если сложить все твои бои. Достаточно ли тебе этого часа, чтобы сражаться с одним из величайших бойцов всех времен?

«Разве это моя вина, что я провел один час на ринге? Одна из вещей, за которую я и моя команда переживаем, это количество проведенных раундов.

Но причина, почему мы бы сражались с Усиком, хотя мне и нужно проводить больше времени на ринге, заключается в том, что бой с Усиком – это беспроигрышная ситуация. Если я выйду туда и выиграю, то стану чемпионом мира в супертяжелом весе.

Но если я, не дай Бог, проиграю, то проиграю Усику – чемпиону мира в супертяжелом весе, а мне сейчас 20 лет. Так что это беспроигрышная ситуация».