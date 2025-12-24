Лузан: «Главной целью для меня являются Олимпийские игры-2028»
Людмила озвучила планы на 2026 год
12 минут назад
Фото: Гребля Украины
Трехкратный призер Олимпийских игр Людмила Лузан в интервью sport-express.ua высказалась о выступлениях в следующем году и рассказала, на подготовку к каким соревнованиям делает акцент:
В 2026 году планирую участвовать в соревнованиях чемпионатов мира и Европы, а также Кубка мира и бороться за самые высокие ступени пьедестала. Но главной целью для меня являются Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, и именно на них я сосредотачиваю всю подготовку.
