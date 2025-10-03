Лузан: «Моя самая большая мечта – золотая медаль Олимпийских игр»
Украинская гребчиха ждет своего выступления в Лос-Анджелесе-2028
около 3 часов назад
Титулованная украинская гребчиха Людмила Лузан в интервью Суспільне Спорт рассказала о своей главной карьерной цели.
«В прошлом году я могла сказать, что это нереально, это фантастика — чтобы я на 200 метров выиграла чемпионат мира. А в этом году — встаю и выигрываю.
Подход изменился. Конечно, в прошлом году мне мешала травма спины, и я никак не могла пройти 200 м так, как мне хотелось бы. Я стартовала и чувствовала, что нет той мощности, которая нужна на этой дистанции — она очень быстрая.
Поэтому действительно изменился подход, невероятное желание, когда я почувствовала, что могу и ничего не болит. И большое желание, большая поддержка людей, которые рядом со мной. Я действительно искренне захотела реализовать себя именно на этой дистанции. Поскольку меня не считали спринтером, у меня было огромное стремление доказать, что я могу — прежде всего себе.
Посмотрим, сколько можно держать эту форму. Я думаю, что всё реально. Я буду к этому стремиться. Конечно, моя самая большая мечта — золотая медаль Олимпийских игр. Считаю, что реальны и две медали Олимпиады. Хотелось бы этого».
На нынешнем ЧМ Лузан завоевала 4 золотые награды. Также в её копилке 3 олимпийские медали — 2 серебряные и 1 бронзовая.
Напомним, НОК Украины признал Лузан лучшей спортсменкой августа.