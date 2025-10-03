Титулованная украинская гребчиха Людмила Лузан в интервью Суспільне Спорт рассказала о своей главной карьерной цели.

«В прошлом году я могла сказать, что это нереально, это фантастика — чтобы я на 200 метров выиграла чемпионат мира. А в этом году — встаю и выигрываю.

Подход изменился. Конечно, в прошлом году мне мешала травма спины, и я никак не могла пройти 200 м так, как мне хотелось бы. Я стартовала и чувствовала, что нет той мощности, которая нужна на этой дистанции — она очень быстрая.

Поэтому действительно изменился подход, невероятное желание, когда я почувствовала, что могу и ничего не болит. И большое желание, большая поддержка людей, которые рядом со мной. Я действительно искренне захотела реализовать себя именно на этой дистанции. Поскольку меня не считали спринтером, у меня было огромное стремление доказать, что я могу — прежде всего себе.

Посмотрим, сколько можно держать эту форму. Я думаю, что всё реально. Я буду к этому стремиться. Конечно, моя самая большая мечта — золотая медаль Олимпийских игр. Считаю, что реальны и две медали Олимпиады. Хотелось бы этого».