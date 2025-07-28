Денис Седашов

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не может точно сказать, сколько времени потратил на шахматы, так как они настолько глубоко укоренились в его сознании. Слова приводит пресс-служба ЧМ по киберспорту-2025.

Я постоянно думаю о шахматах. Даже сейчас, когда мы разговариваем, в моей голове шахматы. Это всегда со мной. Это как язык, который ты выучил и начинаешь мыслить на нем — он уже никуда не исчезает. Я никогда не считал, сколько часов потратил, но точно знаю, что на шахматы ушло намного больше, чем 10 тысяч. Магнус Карлсен

Магнус Карлсен примет участие в шахматном турнире в рамках ЧМ по киберспорту, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 29 июля по 1 августа 2025 года.

Россиянок допустили до командного чемпионата мира по шахматам.