Шахматный гений Карлсен: «В голове всегда шахматная доска»
Норвежский гроссмейстер признался, сколько часов провёл за шахматами
около 14 часов назад
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не может точно сказать, сколько времени потратил на шахматы, так как они настолько глубоко укоренились в его сознании. Слова приводит пресс-служба ЧМ по киберспорту-2025.
Я постоянно думаю о шахматах. Даже сейчас, когда мы разговариваем, в моей голове шахматы. Это всегда со мной. Это как язык, который ты выучил и начинаешь мыслить на нем — он уже никуда не исчезает. Я никогда не считал, сколько часов потратил, но точно знаю, что на шахматы ушло намного больше, чем 10 тысяч.
Магнус Карлсен примет участие в шахматном турнире в рамках ЧМ по киберспорту, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 29 июля по 1 августа 2025 года.
Россиянок допустили до командного чемпионата мира по шахматам.
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