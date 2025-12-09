Олег Гончар

Шведская лыжница Линн Сван решила не бойкотировать Олимпиаду-2026 после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Слова спортсменки привел портал iltalehti.

«Теперь CAS принял решение, и я готовлюсь показать наилучший результат на Олимпиаде». Лінн Свон

Ранее шведка заявляла, что не хочет соревноваться с нейтральными атлетами из РФ.

Затем CAS частично удовлетворил апелляции россиян против FIS по поводу участия своих и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. FIS признала решение — спортсмены могут подавать запросы на нейтральный статус.

Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.