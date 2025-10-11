Владимир Кириченко

Двукратная чемпионка мира в эстафете, норвежская лыжница Тириль Уднес Венг выступила против допуска россиян на зимнюю Олимпиаду-2026.

Она отметила, что не считает целесообразным их участие во время войны в Украине. Цитирует Венг ABC Nyheter.

«Странно и неправильно менять мнение, пока конфликт продолжается на том же уровне. Я полностью поддерживаю позицию норвежской федерации лыжного спорта. У нас нулевая терпимость к этой истории, и я пока не хочу соревноваться с ними [с россиянами]».

Ранее стало известно, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсуждали тему возвращения россиян на международные старты, но отложили до 21 октября принятие решения по этому поводу.

Напомним, тренер сборной США назвал количество российских лыжников, которых могут допустить до ОИ-2026.