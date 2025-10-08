«россия — террор»: Вита Семеренко – об обстрелах Сум
Украинка рассказала о страхе и потерях, с которыми каждый день живут её соотечественники
около 1 часа назад
Фото: ГСЧС Украины
Украинская биатлонистка Вита Семеренко эмоционально отреагировала на постоянные российские атаки по родному Сумам.
Спортсменка призналась, что город ежедневно переживает новые обстрелы и взрывы, а мир, по её словам, остаётся равнодушным.
Каждый день — новые шахеды, новые потери. Мир молчит, а мы выживаем… Сумы. Каждый день и каждую ночь — взрывы и страх. Мирных людей убивают дронами. Россия — террор.
