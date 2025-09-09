Олег Гончар

Пропалестинские активисты во второй раз вмешались в проведение этапа велогонки «Вуэльта Испании-2025», заставив организаторов завершить его за 8 км до финиша, сообщает пресс-служба соревнований.

Срыв 16-го этапа связан с участием в многодневке израильской команды Israel-Premier Tech.

Ранее активисты уже сорвали 5-й и 11-й этапы гонки, из-за чего дистанцию сократили на 3 км, а для сдерживания протестующих с палестинскими флагами и плакатами в поддержку Палестины вызвали полицию.

Команда Israel-Premier Tech отказалась сниматься с гонки после первого инцидента.

По мнению активистов, их участие неприемлемо по политическим причинам, связанным с израильско-палестинским конфликтом.

Организаторы усилили меры безопасности, но активисты продолжают срывать этапы. «Вуэльта Испании-2025» завершится 14 сентября в Мадриде.