российских спортсменов допустили до чемпионата мира-2025
Они выступят в нейтральном статусе
41 минуту назад
Пятеро российских спортсменов присутствуют в заявке на чемпионат мира-2025 по велогонкам на треке, они примут участие в турнире под нейтральным флагом.
Цитирует главного тренера сборной России по велотреку Сергея Ковпанца пропагандистское издание ТАСС.
«В заявку на чемпионат мира вошли пять наших велосипедистов – это Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Никита Кирильцев, Валерия Валгонен и Екатерина Евланова.
Бурлакова сейчас находится на подготовке в Турции, она тренируется на новом велотреке в Конье и будет вылетать на чемпионат мира из Стамбула. Другие спринтеры сейчас готовятся в Крылатском, перед вылетом к ним присоединится и Валгонен, которая сейчас выступает на шоссейном чемпионате Европы во Франции».
Чемпионат мира по гонкам на велотреке пройдет в Чили с 22 по 26 октября.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион признался в наркозависимости.
Поделиться