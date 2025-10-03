Владимир Кириченко

Пятеро российских спортсменов присутствуют в заявке на чемпионат мира-2025 по велогонкам на треке, они примут участие в турнире под нейтральным флагом.

Цитирует главного тренера сборной России по велотреку Сергея Ковпанца пропагандистское издание ТАСС.

«В заявку на чемпионат мира вошли пять наших велосипедистов – это Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Никита Кирильцев, Валерия Валгонен и Екатерина Евланова. Бурлакова сейчас находится на подготовке в Турции, она тренируется на новом велотреке в Конье и будет вылетать на чемпионат мира из Стамбула. Другие спринтеры сейчас готовятся в Крылатском, перед вылетом к ним присоединится и Валгонен, которая сейчас выступает на шоссейном чемпионате Европы во Франции».

Чемпионат мира по гонкам на велотреке пройдет в Чили с 22 по 26 октября.

