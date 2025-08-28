Денис Седашов

Британский велогонщик Крис Фрум (Israel–Premier Tech) получил серьезные травмы во время тренировки на Лазурном берегу во Франции. Об этом сообщила пресс-служба его команды.

40-летнего спортсмена с коллапсом легкого и пятью сломанными ребрами эвакуировали вертолетом в больницу в Тулоне. Медики также диагностировали перелом поясничного позвонка, из-за которого ему придется перенести операцию.

Состояние Фрума стабильное, травм головы нет.