Россия атаковала территорию конно-спортивной школы в Сумской области, есть погибшие животные
Сотрудники заведения не пострадали
около 10 часов назадПодписаться в
Конно-спортивная школа на Сумщине / Фото - Telegra
Армия РФ нанесла удар беспилотником по территории конно-спортивной школы на Сумщине. Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
«Русские сознательно нанесли удар по гражданскому объекту, где ежедневно занимались дети – воспитанники школы.
По предварительной информации, сотрудники учреждения не пострадали.
Удар пришёлся по конюшне. К большому сожалению, есть погибшие лошади. Искренние соболезнования всем, кто переживает эту утрату».
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