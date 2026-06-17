Президент Федерации гимнастики Украины и главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина эмоционально отреагировала на очередной ракетный удар России по Украине.

Дерюгина в комментарии Tribuna.com прокомментировала повреждение Киево-Печерской лавры и, в частности, креста, который пострадал в результате атаки.

После того, как они взорвали лавру [Киево-Печерскую лавру]... Я считаю, что вот этот основной крест, который они взорвали – для меня лично это... Просто должна Россия лечь после этого. Вот туда – там, где лежал крест, там место есть.

Это было ужасно, страшно все это ощущать. Самое ужасное, что в Европе и мире они не понимают этого. Когда мы говорим, они не понимают. Я бы им посоветовала один раз... Мы их приглашаем – побывайте один раз, когда вот это бахает, просто побывайте. Что вы будете чувствовать?