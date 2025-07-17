Более 440 фехтовальщиков из 40 стран подписали письмо к Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пересмотреть решение о допуске к соревнованиям российских и белорусских спортсменов и возобновить тщательную проверку каждого атлета, который подает заявку на получение «нейтрального статуса» (AIN) – сообщает официальный сайт Федерации фехтования Украины.

«Решение FIE противоречит основным принципам фехтования — уважению, добродетели и Fair Play, а также расходится с жесткими критериями допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, примененными международным спортивным сообществом, в частности FIE и Международным олимпийским комитетом, после начала войны в Украине. Мы осознаем сложность и чувствительность геополитической ситуации. Тем не менее, учитывая продолжающуюся войну в Украине и непрерывную военную агрессию со стороны России, мы ставим под сомнение, действительно ли изменились обстоятельства, которые ранее обосновывали эти строгие критерии или требования ослабляются по причинам, противоречащим принципам нейтральности и справедливости».

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

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