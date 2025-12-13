Олег Гончар

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) объявила, что Кирилл Марсак представит Украину в мужском одиночном катании на Олимпийских играх-2026.

Лицензию получил именно Марсак на олимпийском квалификационном турнире в Пекине, но она была неименной и поэтому ранее было неизвестно, кто поедет. Однако, Кирилл был главным фаворитом.

Украина получила только одну лицензию в фигурном катании, что стало антирекордом Украины в этом виде спорта.

Дополнительные квоты возможны только через перераспределение неиспользованных лицензий. Окончательный список участников утвердят 26 января.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Напомним, ранее Марсак принес Украине первую медаль международного сезона.