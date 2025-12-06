Подгайная и Коваль завоевали для Украины историческую медаль на юниорском Гран-при
Украинские фигуристы стали третьими в танцах на льду
около 3 часов назад
Украинские фигуристы Ирина Подгайная и Артем Коваль завоевали бронзу в финале юниорского Гран-при по танцам на льду.
Украинский дуэт набрал 156,22 балла. Отметим, что в ритмическом танце они шли вторыми.
Это первая медаль для Украины на этом уровне с сезона-1999/2000.
Золото завоевали представители США Хана Мария Абоян и Данило Веселухин.
Юниорский Гран-при-2025. Финал. Танцы на льду. Итоговая таблица
1. Хана Мария Абоян / Данило Веселухин (США) – 165,45 балла
2. Амбре Перрье Жанезини / Самюэль Блан Клаперман (Франция) – 158,28
3. Ирина Подгайная / Артем Коваль (Украина) – 156,22
Напомним, украинские дуэты завоевали медали на турнире по фигурному катанию в Болгарии.
