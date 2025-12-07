Павел Василенко

Манчестер Юнайтед взялся за новую мегазвезду – в фокусе оказался Федерико Вальверде, один из ключевых универсалов мадридского Реала. Английский гранд ищет усиление в полузащите, и именно уругваец стал их приоритетной целью.

По информации Mirror, «красные дьяволы» готовят предложение объемом 87 миллионов фунтов, однако Реал оценивает своего лидера значительно дороже. В клубе допускают сумму около 100 миллионов или даже активацию крупного пункта выкупа, который может сделать трансфер чрезвычайно сложным.

Дополнительный нюанс, усложняющий переговоры: Вальверде придется убеждать перейти от чемпиона Европы в команду, которая не играет в Лиге чемпионов. Даже несмотря на слухи о возможном конфликте с тренером Хаби Алонсо, аргументы Манчестер Юнайтед могут оказаться недостаточными.

Карьера уругвайца в Мадриде к недавним событиям складывалась блестяще. Он присоединился к Реалу еще подростком, вырос в резервной команде, а в основе дебютировал в 2018 году. С того момента стал сердцем и мотором средней линии, демонстрируя бешеную работоспособность, взрывные рейды и универсальность – от полузащиты до обороны.