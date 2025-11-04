Павел Василенко

Арсенал одержал убедительную победу над пражской Славией со счётом 3:0, но главным событием вечера стал не только матч лондонцев, а исторический дебют юного Макса Доумана.

Правому вингеру - всего 15 лет и 308 дней, но он уже вошел в футбольную историю как самый молодой игрок, который когда-либо выходил на поле в матче Лиги чемпионов.

Доуман начал встречу на скамейке запасных, но на 73-й минуте заменил Леандро Троссарда. Для подростка это был момент, который навсегда останется в памяти.

Предыдущий рекорд принадлежал Юссуфе Мукоко, который дебютировал в Лиге чемпионов за дортмундскую Боруссию в возрасте 16 лет и 18 дней.

Доуман уже успел провести 27 минут в Английской Премьер-Лиге, где отметился результативной передачей, и теперь уверенно заявил о себе на европейской арене.

Следующий матч Арсенала – в субботу против Сандерленда, но для Доумана эта неделя уже стала той, о которой мечтает каждый юный футболист.