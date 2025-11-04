Павел Василенко

Арсенал продолжил свою идеальную серию в Лиге чемпионов. Сегодня лондонская команда в Праге победила Славию со счетом 3:0.

Арсенал вышел вперед на 32-й минуте, когда Букайо Сака не реализовал пенальти.

Во втором тайме болельщики увидели еще два гола от гостей. Первый забил Микель Мерино сразу после перерыва, а на 68-й минуте испанец оформил дубль.

После четырех туров Арсенал занимает первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 12 очками, тогда как Славия находится на 30-й позиции (два балла).

В следующем туре, 26 ноября, Арсенал примет Баварию на «Эмирейтс», а Славия сыграет против Атлетика из Бильбао.

Лига чемпионов, 4-й тур

Славия – Арсенал – 0:3

Голы: Сака, 32 (пен), Мерино, 46, 68.