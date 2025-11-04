Арсенал на выезде разгромил Славию, одержав четвертую победу подряд в Лиге чемпионов
«Канониры» продолжают побеждать в самом престижном клубном турнире
около 1 часа назад
Арсенал продолжил свою идеальную серию в Лиге чемпионов. Сегодня лондонская команда в Праге победила Славию со счетом 3:0.
Арсенал вышел вперед на 32-й минуте, когда Букайо Сака не реализовал пенальти.
Во втором тайме болельщики увидели еще два гола от гостей. Первый забил Микель Мерино сразу после перерыва, а на 68-й минуте испанец оформил дубль.
После четырех туров Арсенал занимает первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 12 очками, тогда как Славия находится на 30-й позиции (два балла).
В следующем туре, 26 ноября, Арсенал примет Баварию на «Эмирейтс», а Славия сыграет против Атлетика из Бильбао.
Лига чемпионов, 4-й тур
Славия – Арсенал – 0:3
Голы: Сака, 32 (пен), Мерино, 46, 68.