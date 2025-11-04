Павел Василенко

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи сыграл вничью дома с Айнтрахтом (Франкфурт) – 0:0.

Матч прошел в фанатической атмосфере на трибунах, но, кроме видимого преимущества и лучшей игры на поле, хозяевам поля в итоге не удалось «сломать» цепких гостей из Германии.

С четырьмя очками Наполи занимает 19-ю позицию в турнирной таблице Лиги чемпионов. Айнтрахт с аналогичным количеством баллов идет 18-м.

Лига чемпионов, 4-й тур

Наполи – Айнтрахт – 0:0