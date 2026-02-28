Павел Василенко

В Турции разгорается громкий скандал вокруг незаконных футбольных ставок. По информации издания Sabah, капитан Фенербахче Мерт Хакан Яндаш и футболист Галатасарая Метехан Балтаджи стали фигурантами уголовного дела. Яндашу инкриминируют участие в схемах с незаконными ставками, и ему может грозить до 17 лет лишения свободы. Балтаджи, по данным следствия, рискует получить до 13 лет.

Правоохранители установили, что игрок Галатасарая делал ставки на матчи своей команды против Ризеспора в марте 2021 года и Гезтепе в апреле того же года. На те поединки он не выходил в стартовом составе, находясь в запасе. По версии следствия, Балтаджи осуществлял ставки как обычный клиент букмекерских контор, не сообщая о своем статусе профессионального футболиста.

Скандал приобретает еще больший масштаб на фоне заявлений президента Федерации футбола Турции Ибрагима Хаджыоманоглу, который осенью 2025 года объявил об отстранении 149 арбитров из-за подозрений в ставках на футбольные матчи. Впоследствии выяснилось, что проверки коснулись и более тысячи игроков – всего 1024 человека оказались под подозрением. Турецкий футбол оказался перед серьезным испытанием на прозрачность и доверие.