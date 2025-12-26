В турецких медиа появились имена футболистов, которые были задержаны в рамках расследования дела о незаконных букмекерских ставках. Ранее сообщалось, что полиция Стамбула арестовала 26 человек, причастных к этому делу.

По информации TRT Haber, среди задержанных футболистов фигурируют Бахаттин Берке Демирджан, Догухан Чынар, Эргюн Назли, Эйюп Кан Темиз, Фуркан Демир, Гекхан Паял, Хамит Байрактар, Хусейн Айбарс Тюфекчи, Ибрагим Ильмаз, Ильке Танкул, Исмаил Каракаш, Мерт Акташ и Туфан Келлечи.

В прошлом месяце президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в результате деятельности, связанной с незаконными ставками, из страны было выведено более 50 миллиардов долларов.

Согласно предварительной информации, прокуратура Турции в рамках этого расследования выдала ордера на арест 29 человек. Среди них — 14 футболистов, бывший генеральный директор Галатасарая Эрден Тимур, сотрудник полиции, вице-президент Эюспора Фатих Кулаксиз, а также директор по международным отношениям и национальным сборным Турецкой футбольной федерации Бугра Джем Имамоглулар.