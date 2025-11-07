Павел Василенко

В Турции вспыхнул масштабный футбольный скандал. Прокуратура Стамбула сообщила о 18 задержаниях, среди которых – 17 футбольных судей и президент клуба Эюпспор. Еще трое человек находятся в розыске.

Расследование касается злоупотребления служебным положением и влияния на результаты матчей. По данным турецких СМИ, среди фигурантов – известные судьи, работавшие на матчах высших дивизионов страны.

Под арестом оказались, в частности, Ахмет Кыванч Кадер, Ариф Ташкин, Баран Караман, Батухан Топчу и другие. Также под следствием – президент Эюпспора Мурат Озкая, а также владелец Касымпаши Тургай Чинер и экс-глава клуба Фатих Сарач, которые, по предварительным данным, скрываются за границей.

На прошлой неделе Федерация футбола Турции (TFF) уже отстранила 149 арбитров, обвиненных в ставках на спорт, что строго запрещено правилами. Наказание – от восьми до двенадцати месяцев.

Следствие также проверяет, делали ли арбитры ставки на матчи, которые сами обслуживали, а также исследует их доходы и возможные связи с договорными матчами. Облавы проводились сразу в 12 провинциях страны.

По информации издания Sabah, всего проверку прошли 571 судья, из которых 371 имел аккаунты для ставок, а 152 – активно их делали.