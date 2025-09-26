Павел Василенко

Рио Нгумоха подписал новый контракт с Ливерпулем до середины 2028 года.

Считается, что стоимость договора составляет около 60 300 евро в год, что является максимальной зарплатой для игрока, который впервые подписал профессиональный контракт с Ливерпулем, хотя он может зарабатывать больше за счет бонусов.

Это значительно больше, чем годовая зарплата по стипендии, которую он получал ранее, составлявшая около 16 700 евро.

Ливерпулю пришлось ждать, пока Нгумохе исполнится 17 лет в августе, прежде чем ему могли предложить профессиональный контракт. Согласно правилам Футбольной ассоциации (ФА), максимальный срок контракта, разрешенный для игрока его возраста, составляет три года.

Нгумоха произвел сильное впечатление в первой команде и пользуется полной доверием главного тренера Ливерпуля Арне Слота. Он быстро продвигался через команды до 18 и до 21 года, а в январе дебютировал в старшей команде против Аккрингтон Стэнли.

Его победный гол в ворота Ньюкасла в августе, во время дебюта в Английской Премьер-лиге, сделал его самым молодым бомбардиром Ливерпуля в высшем дивизионе, а также он стал самой молодой звездой клуба, которая играла в Европе, дебютировав в Лиге чемпионов против Атлетико Мадрид.

Нгумоха стал надежной заменой Коди Гакпо на левом фланге, и его талант был настолько очевидным, что Ливерпуль не искал замену Луису Диасу после того, как колумбиец летом присоединился к Баварии.

Напомним, что Нгумоха перешел в Ливерпуль из Челси прошлым летом на правах свободного агента, что вызвало серьезный спор между двумя клубами.