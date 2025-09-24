SEO описание:

Ливерпуль снова дожал соперника в концовке и вышел в следующий раунд Кубка лиги

Ливерпуль продолжил серию напряженных матчей на старте сезона и лишь в конце встречи одолел Саутгемптон в 1/16 финала Кубка английской лиги.

На 43-й минуте ошибка вратаря гостей подарила мяч Федерико Кьезе, который отдал поперечную передачу на Александра Исака – форвард мощным ударом под перекладину открыл счет, забив свой первый гол в футболке Ливерпуля. Во втором тайме на 76-й минуте Саутгемптон сравнял благодаря точному удару Ши Чарльза.

Победу мерсисайдцам принес Уго Эктике, который на 85-й минуте замкнул прострел Кьезы. Автор решающего мяча получил вторую желтую карточку за эмоциональное празднование и покинул поле досрочно. Ливерпуль вышел в следующий раунд турнира.

В параллельных матчах Эвертон Михаиленко уступил Вулверхэмптону, а Линкольн Сити Ивана Варфоломеева проиграл Челси.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала



Ливерпуль – Саутгемптон 2:1 (Исак 43, Эктике 85 - Чарльз 76)

