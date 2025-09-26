В матче 3-го раунда Кубка английской лиги против Саутгемптона нападающий Ливерпуля Уго Эките забил победный гол, но сразу после этого снял футболку для празднования. Поскольку у него уже была желтая карточка, арбитр показал вторую, что автоматически превратилось в красную. Из-за дисквалификации француз пропустит следующий матч Премьер-лиги против Кристал Пэлас.

Главный тренер Арне Слот отреагировал на эпизод резко. Он назвал поведение игрока бессмысленным и ненужным, подчеркнув, что футболист должен контролировать эмоции.

Сам Эките вскоре признал вину. В соцсетях он обратился к болельщикам и партнерам по команде со словами:

«Эмоции взяли верх этим вечером. Мои извинения перед всей красной семьей».

В СМИ появилась информация, что Ливерпуль якобы планирует оштрафовать нападающего на сумму, эквивалентную двум недельным зарплатам. Однако, по данным rousingthecop.com, эти сообщения не подтвердились — клуб не применил никаких финансовых санкций к футболисту.