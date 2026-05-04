Сергей Разумовский

Шахтер продолжает следить за ситуацией вокруг атакующего полузащитника Гремио Габриэля Мека. Как сообщает Globo Esporte, 18-летний бразильский футболист снова попал в сферу интересов украинского клуба, который уже ранее пытался договориться о его трансфере.

По информации источника, на данный момент официального предложения от Шахтера по поводу приобретения Мека ещё не поступало. Донецкий клуб ожидает, что Гремио определится с суммой, за которую готов рассмотреть возможность продажи одного из своих самых перспективных молодых игроков. После этого украинская сторона сможет оценить условия потенциальной сделки и решить, стоит ли сделать конкретный шаг в направлении трансфера.

Интерес к Габриэлю Меку проявляет не только Шахтер. По данным источника, за футболистом также внимательно следит Вильярреал. Испанский клуб планирует отправить своих представителей в Бразилию, чтобы вживую оценить игру полузащитника и составить подробное представление о его уровне, потенциале и готовности к переезду в европейский футбол.

Мек уже некоторое время находится в списках для скаутинга многих известных клубов. Среди команд, которые ранее обращали внимание на бразильца, называются Ливерпуль и ПСЖ. Такой интерес объясняется возрастом игрока, его техническими качествами и перспективами развития. В Гремио считают его одним из футболистов, которые в будущем могут принести клубу значительную прибыль на трансферном рынке.

Сезон 2026 года Габриэль Мек начал в первой команде Гремио. Ожидается, что во время следующего трансферного окна, которое будет длиться с 20 июля по 11 сентября, как минимум один клуб сделает официальное предложение по его переходу.

Шахтер уже имел предметный интерес к Меку ранее. В сентябре 2025 года донецкий клуб предлагал за бразильского футболиста 15 миллионов евро. На тот момент такая сумма устраивала тогдашнее руководство Гремио, однако сам игрок решил не принимать это предложение и остался в бразильской команде.

Сейчас ситуация в клубе изменилась. Новое руководство Гремио во главе с президентом Одорико Романом намерено получить за возможную продажу Мека большую сумму. В клубе понимают, что интерес со стороны европейских команд может позволить поднять стоимость футболиста, особенно если конкуренция за него усилится.

В текущем сезоне Габриэль Мек провел 21 матч за Гремио. На его счету один забитый мяч и одна результативная передача. Сам Мек доволен своим положением в команде и количеством игрового времени, которое он получает. Вместе с тем игрок, как и Гремио, готов рассматривать все предложения, которые могут поступить во время трансферного окна.

