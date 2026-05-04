Голкипер Шахтера Дмитрий Ризник заявил, что команду пока нельзя считать чемпионом Украины, несмотря на победу в матче 26-го тура УПЛ против Динамо (2:1) и отрыв в десять очков от ЛНЗ.

Начало матча сложилось для нас очень тяжело, ведь мы пропустили. Пришлось отыгрываться, а с таким соперником, как «Динамо», это непросто. В перерыве мы поговорили, внесли коррективы и во втором тайме переломили ход игры: забили два мяча и одержали победу.

Гол Пономаренко? Такое бывает. Произошла ошибка в центре поля, Пономаренко хорошо приложился к мячу и точно пробил – это привело к голу. Я должен так играть, ведь это требует наша игровая структура. Да, мы пропустили, но команда не пала духом и смогла отыграться. Я был уверен, что так и будет.

На игру с Динамо не нужны лишние слова – как-никак это дерби. А на дерби все настраиваются максимально, несмотря на тяжелые переезды. Туран в перерыве ничего необычного не сказал: просил проявить характер и сделал несколько тактических перестановок.

О чемпионстве в раздевалке после матча не шло. Ребята пели песни о победе, все были очень рады. Понимаем, что следующая игра чемпионата будет решающей – в ней можем завоевать чемпионство. Но сегодня мы еще не чемпионы, нам нужно продолжать работать, – заявил Ризник в интервью «Украинскому футболу».