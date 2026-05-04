В лагере "Шахтера" высоко оценили фантастический гол Пономаренко с центра поля в «Классическом».
После мощного удара форварда Динамо «горняки» лишь во втором тайме смогли изменить ход игры
15 минут назад
Защитник Шахтера Валерий Бондарь отреагировал на фантастический забитый мяч нападающего Динамо Матвея Пономаренко в очном матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (2:1).
Классическое интересно тем, что никто не хочет ошибаться. И видите, мы пропустили быстрый... ну, не быстрый, но пропустили мяч такой курьезный, можно так сказать, потому что с центра поля так забить... Это нужно иметь хорошие навыки, можно так сказать, похвалить Пономаренко.
И уже нужно было отыгрываться. Мы понимали, что игра будет под другим углом, что мы будем больше атаковать. И понятно, что нужно сохранить наши ворота, чтобы там была единичка, а не двойка. И поэтому мне со стороны понравилось, потому что Шахтёр выиграл 2:1. Вот что я могу сказать. А уже вам разбираться, мы посмотрим в вашей студии. Вы же там уже скажете, что там есть, – заявил Бондар в эфире программы «Звёров про футбол».
Напомним, Шахтер сразу же после победы над Динамо покинул Украину.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться