Защитник Динамо Максим Коробов поделился эмоциями после дебюта за киевлян на официальном уровне в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против Руха (1:0). Слова 19-летнего футболиста передает Tribuna.com.

Очень рад, что дебютировал в официальном матче за «Динамо». Очень рад, что получили положительный результат, на который рассчитывали. Эмоции от дебюта невероятные. В целом нечего сказать, просто очень рад.

Небольшой мандраж, честно говоря, чувствовал, но не такой большой, потому что получал игровые минуты на сборах, немного с ребятами общался, они мне подсказывали и сейчас поддерживали, поэтому особого мандража не чувствовал.

Главная задача была ничего не выдумывать, никого не удивлять. Они все знают мои возможности. Просто играть в свой футбол и чтобы был положительный результат – сзади на ноль. Подключаться в атаку. Думаю, выполнил.

Почему матч сложно давался? Наверное, «Рух» такая команда, тяжелая сама по себе. Физически подготовленные ребята, встали в такую насыщенную оборону плюс состояние поля не очень качественное. Но поле для всех одинаковое. Хорошо, что победили.

Обязательно сохраню первую футболку, меня уже мама просила-просила дома повесить. Да и плакат, который получил, тоже сохраню. Первый плакат – очень приятно.