Сергей Разумовский

В 26-м туре украинской Премьер-лиги львовские Карпаты на своем поле принимали ЛНЗ из Черкасс. Поединок завершился без забитых мячей — 0:0.

До этой встречи команды еще ни разу не расходились миром в рамках УПЛ. В предыдущих очных матчах преимущество было у львовян, которые одержали две победы, тогда как клуб из Черкасс побеждал один раз.

Перед игрой особое внимание привлекала оборонная серия Карпат. Львовская команда сохраняла свои ворота в неприкосновенности в течение 565 минут — это был рекордный показатель для клуба в чемпионате. В матче против ЛНЗ эта серия продолжилась и в конечном итоге достигла 655 минут, поскольку соперникам так и не удалось открыть счет.

Наиболее реальный шанс забить в поединке имел ЛНЗ. На 61-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев поля. Выполнять одиннадцатиметровый удар взялся Артур Микитишин, однако переиграть вратаря Карпат Назара Домчака ему не удалось. 19-летний голкипер уверенно отбил мяч и тем самым спас свою команду. Этот сейв стал для молодого вратаря уже четвертым подряд отбитым пенальти в матчах украинской Премьер-лиги.

После этой ничьей Карпаты продолжили свою беспроигрышную серию в чемпионате. Львовский клуб не проигрывает уже семь туров подряд, за этот период команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью.

В свою очередь, ЛНЗ продолжил неудачную серию — команда из Черкасс не может одержать победу уже в четвертом матче подряд. Из-за потери очков черкасцы фактически удалились от борьбы за чемпионство. На данный момент в активе ЛНЗ 53 очка, и в случае победы Шахтера отставание от лидера может увеличиться до десяти пунктов. Между тем соперником горняков в туре является Динамо. Если же победу одержат киевляне, то они сократят отставание от ЛНЗ до трех очков.

Карпаты после этого тура имеют в своем активе 37 пунктов, однако их позиция в верхней части таблицы еще не гарантирована. Львовяне рискуют опуститься за пределы первой восьмерки, поскольку Зоря, имеющая 35 очков, может обойти их в случае успешного результата в своем матче.

УПЛ, 26-й тур

Карпаты – ЛНЗ 0:0

Карпаты: Домчак, Сыч (Мирошниченко, 72), Холод, Бабогло, Лях, Чачуа, Сапуга (Жан Педросо, 61), Бруниньо (Рубчинский, 82), Костенко (Пауло Витор, 82), Фаал (Карабин, 73), Алькайн.

ЛНЗ: Паламарчук, Кузик, Драмбаев, Муравский, Горин, Паси, Дидик, Рябов, Твердохлеб (Пастух, 69), Ассинор (Кравчук, 79), Микитишин (Яшари, 69).

Предупреждения: Чачуа 45+1, Педросо 70, Мирошниченко 90+3 – Твердохлеб 19, Микитишин 64, Яшари 76.