Сергей Разумовский

В Украинской ассоциации футбола продолжается процесс поиска нового главного тренера для национальной сборной Украины. После неопределённости вокруг дальнейшей работы нынешнего наставника Сергея Реброва руководство организации активно анализирует возможные варианты и проводит консультации по кандидатам, которые могут возглавить главную команду страны.

По информации известного украинского футбольного журналиста, комментатора и телеведущего Игоря Цыганыка, на данный момент в УАФ фактически рассматривают лишь две реальные кандидатуры. Речь идет об опытном украинском специалисте Мироне Маркевиче и итальянском тренере Андре Мальдере. Именно между этими двумя специалистами, по словам журналиста, ведется основное обсуждение внутри футбольной ассоциации.

Цыганык также отметил, что на текущем этапе больше шансов возглавить национальную команду имеет именно Мирон Маркевич. Украинский наставник обладает большим опытом работы как на клубном уровне, так и в сборной, а также хорошо знаком с внутренней системой украинского футбола. Это может стать важным фактором при принятии окончательного решения руководством ассоциации.

Последним местом работы Мирона Маркевича были Карпаты, которые он возглавлял до 2024 года. После завершения работы в львовском клубе специалист некоторое время находится без тренерской практики, однако продолжает оставаться одним из самых авторитетных украинских тренеров. Именно поэтому его кандидатура регулярно появляется в обсуждениях по возможным изменениям на тренерском мостике национальной сборной Украины.

Таким образом, Цыганык фактически подтвердил информацию, уже звучавшую ранее. Неделю назад именно персоны Маркевича и Мальдеры назывались как основные кандидаты на должность главного тренера сборной Украины.