Сергей Разумовский

В 34-м туре испанской Ла Лиги Жирона на собственном поле уступила Мальорке с минимальным счетом. Единственный гол во встрече был забит еще в первом тайме, что и решило судьбу противостояния.

Украинский полузащитник каталонского клуба Виктор Цыганков провел на поле активный матч и участвовал в большинстве атак своей команды. Вингер нанес два удара по воротам соперника, однако обе попытки оказались неточными. За игру украинец совершил 64 касания мяча, из них пять — в штрафной площади соперника.

Также Цыганков продемонстрировал неплохую точность передач. Из 43 пасов 34 были точными, что составляет 79%. Три передачи он выполнил в финальной трети поля. Кроме того, украинец дважды заставил соперников нарушать правила против себя.

В борьбе за мяч вингер выиграл четыре из двенадцати единоборств, что составляет 33%. В то же время сам Цыганков дважды нарушил правила, за что заработал желтую карточку. Отличился двумя перехватами. Оценка: 6.2.

Судьбу матча решил гол полузащитника Мальорки Саму Косты, который отличился на 43-й минуте встречи. После этой победы команда гостей набрала 38 очков в турнирной таблице и опередила Жирону. Отрыв каталонского клуба от зоны вылета в настоящее время составляет всего четыре балла.

Ла Лига, 34-й тур

Жирона – Мальорка 0:1

Гол: Саму Коста, 43

Жирона: Гассанига, Мартинес (Ринкон, 83), Франсес, Витор Роке, Блинд (Ринкон, 74), Бельтран (Лемар, 74), Витсель, Унахи, Рока (Хиль, 70), Эчеверри (Стуани, 70), Цыганков.

Мальорка: Роман, Маффео, Вальент, Маскарель, Мохика, Дардер (Лопес, 79), Морланес (Льябрес, 78), Саму Коста, Торре (Лувумбу, 66), Калумба (Вирджили, 46, Санчес, 72), Мурики.

Предупреждения: Цыганков 45+1, Рейс 64 – Маффео 58, Вальент 82, Мохика 85