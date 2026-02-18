Милан и Комо встретились в перенесенном матче 24 тура Серии А. Матч закончился с счетом 1:1.

Команды обменялись голами в каждом из таймов. Гости вышли вперед на 32-й минуте, когда Пас воспользовался ошибкой соперника, протянул мяч и на линии штрафной пробил мимо Меньяна.

После перерыва Милану удалось отыграться, когда на 64-й минуте Леан получил мяч на линии штрафной и перебросил его над голкипером Комо.

В оставшееся время ни одной из команд больше не удалось поразить ворота соперника. Осечка Милана позволила Интеру оторваться на 7 очков в борьбе за Скудетто.

Серия А. 24 тур

Милан - Комо 1:1

Голы: Леан, 64 - Пас, 32