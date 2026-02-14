Главный тренер Милана Массимиалиано Аллегри подвел итоги стартового матча 25 тура Серии А против Пизы (2:1). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Было непросто вернуться после такой долгой паузы. Пиза очень хорошо защищается, мы могли сыграть немного чище и должны были больше заполнять штрафную площадь. Во втором тайме у нас был шанс забить второй гол, но мы его не реализовали плюс не забили пенальти. Такие игры чрезвычайно опасны, потому что Пиза очень хорошо умеет оставаться в игре. В такие моменты можно потерять концентрацию - так и произошло.

Пиза - неудобная команда. Берем три очка, ребята все равно молодцы, но обязательно надо улучшаться. Это была шестая выездная игра из последних девяти, так что теперь в последних 14 матчах будет восемь домашних и шесть выездных.

Модрич? Что тут сказать? Это невероятный игрок. Все мы должны учиться у него, у него бешеная скромность. Мы рады, что он у нас есть. Младшие должны воспользоваться этим моментом, когда тренируются и работают вместе с ним, - рассказал Аллегри.