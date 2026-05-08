Валерий Сохань

Всем привет! После ответных матчей еврокубков возвращаемся к отечественному чемпионату. На очереди у нас двадцать седьмая игровая неделя УПЛ , в которой нас ожидает встреча Полесья и Александрии, дуэль между Кривбассом и Карпатами, противостояние Зари и Металлиста 1925, а также центральный поединок тура между черкасским ЛНЗ и столичным Динамо, трансляцию которого можно будет слушать на волнах, сайтах, приложениях «Авторадио» и «Радио Пятница». Ну а все поединки уикенда можно традиционно посмотреть на UPL TV.

Пятница – 08 мая

Кривбасс – Карпаты – 14:15.

Откроет двадцать седьмой тур противостояние между Кривбассом и Карпатами.

Предыдущий тур: Кривбасс поделил очки в гостевом матче против Полтавы – 3:3. Криворожцы выдали отличный старт, уже на 2-й минуте Карлос Парако открыл счет, а на 7-й Ассан Сек удвоил преимущество. Однако, далее буквально в следующей атаке, на 8-й минуте, соперник отыграл один мяч, а на 16-й минуте впереди были уже полтавчане. Все последующее время криворожцы находились в роли догоняющих и пытались сломать плотную оборону оппонентов, но легитимно поразить ворота соперника сумели только однажды, на 85-й минуте точный удар Бара Лина восстановил паритет, тем самым принеся гостям одно очко.

Карпаты в свою очередь тоже поделили очки, но наоборот в безголевом домашнем матче против ЛНЗ. Лучший шанс отличиться все же имели гости, однако на пути встал Назар Домчак, который парировал удар с пенальти. Для юного вратаря это уже четвертый подряд отбитый удар с одиннадцатиметровой отметки. Отмечаем также в целом оборону «львов», которая держит свои ворота «сухими» уже на протяжении 655 минут. Теперь настало время пройти проверку от одной из лучших атак чемпионата.

Турнирное положение команд: Криворожцы с сорока одним баллом расположились на седьмой ступени турнирной таблицы. Львовяне открывают вторую половину таблицы – девятая позиция

История очных встреч: Команды между собой пересекались трижды. Единожды сильнее были представители Кривого Рога, в остальных двух матчах побеждали «львы», исключением не стал и матч первого круга, тогда «зелено-белые» минимально победили – 1:0.

Колос – Кудривка – 15:30.

Продолжит пятничный match day противостояние Колоса и Кудривки.

Предыдущий тур: Колос в выездном матче одержал уверенную победу над Александрией – 3:0. Ковалёвцы завладели инициативой еще в первом тайме, превратив её в два забитых мяча. На 24-й минуте Даниил Денисенковідкрыл счет, а на 40-й Александр Демченко закрепил преимущество своей команды. Второй тайм также прошел под контролем гостей, а на 86-й минуте Даниил Хрипчук, выйдя на замену, сразу забил, установив финальные цифры на табло «Ники».

Кудривка в выездной игре сыграла вничью с киевской Оболонью – 1:1. Команда пропустила первой на 23-й минуте и большую часть матча уступала в счете. Сравнять удалось уже в компенсированное арбитром время, на 90+2-й минуте Богдан Векляк, который вышел на замену во втором тайме, забил ответный мяч и принес Кудривке одно очко.

Турнирное положение команд: Коваливцы располагаются на шестой ступени, имея в активе сорок три балла. Коллектив из Черниговщины наверняка отправится в стыковые матчи за право остаться в УПЛ. Отметим, что четвертого мая клуб уволил главного тренера Василия Баранова и его тренерский штаб. Остаток сезона командой будет руководить Александр Протченко.

История очных встреч: В УПЛ провели один матч, тогда в первом круге представители Киевщины уверенно одержали победу 3:1.

Полесье – Александрия – 18:00.

Противостояние Руслана Ротаня против своей бывшей команды, которую в прошлом сезоне тренер привел к серебряным наградам, завершит игровой день пятницы.

Предыдущий тур: Полесье минимально одолело харьковский Металлист 1925 – 1:0. Судьбу встречи решил мяч, забитый Максимом Брагару на 20-й минуте поединка, после чего житомиряне уверенно смогли довести матч до победы.

Александрия в свою очередь дома уступила Колосу – 0:3. Таким образом «горожане» продолжили свою безвыигрышную серию до восемнадцати матчей – последняя победа была зафиксирована 27-го сентября прошлого года.

Турнирное положение команд: Руслан Ротань, поменяв клубную прописку, снова борется за «серебро», на данный момент житомиряне занимают третью позицию с пятьюдесятью двумя баллами, а расстояние до второго места составляет всего одно очко. Подопечные Владимира Шарана, в свою очередь, вторые с конца, имея в активе тринадцать зачётных пунктов.

История очных встреч: В УПЛ пересекались между собой пять раз. Две победы на счету житомирян, трижды побеждали александрийцы. В матче первого круга сильнее было Полесье – 3:0.

Суббота – 09 мая

Рух – Верес – 13:00.

Игровой день субботы начнем противостоянием между Рухом и Вересом.

Предыдущий тур: Рух дома потерпел поражение от луганской Зари – 1:2. Львовяне отлично начали поединок и уже на 21-й минуте усилиями Игоря Невеса открыли счет. Команда уверенно контролировала игру, уйдя на перерыв с минимальным преимуществом. Однако во второй половине встречи соперник перехватил инициативу. На 60-й минуте гости сравняли счет, а на 85-й минутелуганчане забили второй раз.

Верес в домашнем поединке спас ничью против Эпицентра – 3:3. Начало матча стало настоящим ударом для ровенской команды. Гости ошеломили хозяев двумя быстрыми голами на 5-й и 7-й минутах. Ровенчане пытались сократить отставание до перерыва, однако это не удалось сделать, но после перерыва команда вышла с совершенно другим настроением и совершила камбэк. На 50-й минуте Виталий Бойко отыграл один мяч, а уже на 54-й Денис Ндукве сравнял счет! Радость длилась недолго, ведь буквально через две минуты соперник снова вышел вперед. Весь оставшийся тайм Верес снова пытался вернуть паритет и в конце концов добился своего на 87-й минуте Кай Ципот точным ударом спас для команды крайне важное очко.

Турнирное положение команд: Рух скорее всего будет решать свою судьбу уже в переходных матчах, на данный момент четырнадцатое место с двадцатью очками. Верес оградил себя от опасной зоны – десятое место с тридцатью очками в копилке, и теперь спокойно будет доигрывать чемпионат.

История очных встреч: В УПЛ пересекались девять раз. В четырех матчах победителем выходил Рух, трижды команды расходились «миром», а дважды победу одерживали ровенчане. В первом круге с минимальным преимуществом победили ровенские «волки» – 1:0.

ЛНЗ – Динамо – 15:30.

Футбольную субботу продолжит поединок ЛНЗ и Динамо.

Предыдущий тур: Черкассы в гостях разошлись «миром» с львовскими Карпатами – 0:0. Подопечные Виталия Пономарева были близки к победе, но Артур Микитишин не реализовал удар с пенальти.

Динамо уступило дома в Классическом – 1:2. Матвей Пономаренко уже на 13-й минуте игры ударом едва ли не с центра поля открыл счет, но далее игра выровнялась и никто до перерыва забить не смог. А вот после 15-минутного отдыха активнее были «шахтеры», превратив это преимущество в два гола. «Белые-синие» пытались вернуть паритет в счете и даже смогли усилиями Эдуардо Герреро забить, однако гол был отменен из-за минимального положения вне игры.

Турнирное положение команд: ЛНЗ занимает второе место с пятьюдесятью тремя очками в своем активе. Динамо находится на четвертой позиции с достижением в сорок семь баллов.

История очных встреч: В элитном дивизионе чемпионата провели друг с другом пять матчей. Одна победа на счету представителей Черкасс, один раз коллективы поделили зачетные баллы, трижды побеждали киевляне.

Радиотрансляцию матча между черкасским ЛНЗ и киевским Динамо с комментарием главного редактора XSPORT и Bet.ua Александра Сукманского можно будет услышать на волнах «Авторадио» и «Радио Пятница», поэтому настраивайте свои приемники правильно в субботу в 15:30.

Заря – Металлист 1925 – 18:00.

Завершат субботний игровой день матч Заря и Металлист 1925, а также еще один матч.

Предыдущий тур: Заря одержала волевую гостевую победу над Рухом – 2:1. На перерыв луганчане уходили, минимально уступая в счете, и, по словам капитана команды Филиппа Будковского, получили серьезную встряску от главного тренера. И знаете, это сработало: сначала на 60-й минуте Деян Попара восстановил паритет, а на 85-й минуте поединка победу для команды вырвал вышеупомянутый нами Будковский, для которого этот гол стал одиннадцатым в этом сезоне в чемпионате, для лидера луганчан борьба в бомбардирских гонках в самом разгаре.

Металлист 1925 минимально уступил житомирскому Полесью – 0:1. Таким образом, харьковчане прервали свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длилась шесть туров.

Турнирное положение команд: Заря замыкает первую восьмёрку команд с тридцатью восемью очками в своем активе. Металлист 1925 с числом в сорок пять баллов располагается на пятой позиции.

История очных встреч: История противостояний насчитывает шесть матчей. В пяти поединках сильнее были луганчане, одна победа на счету харьковчан. В матче первого круга победу одержала Заря – 3:1.

Оболонь – Эпицентр – 18:00.

Параллельно с матчем на стадионе Динамо, прозвучит стартовый свисток на севере столицы. Оболонь встретится с Эпицентром в матче за «шесть очков».

Предыдущий тур: Оболонь в домашнем матче упустила победу над Кудривкой – 1:1. Киевляне активно начали поединок и уже на 23-й минуте вышли вперед благодаря голу Павла Полегенько. После этого команда контролировала игру, достаточно надежно действовала в обороне и была близка к завоеванию трех очков. Однако удержать минимальное преимущество не удалось. В добавленное арбитром время, на 90+2-й минуте, соперник сравнял счет и отобрал у киевлян победу.

Эпицентр в результативном выездном матче упустил победу над ровенским Вересом – 3:3. Команда выдала просто феноменальный старт: Вадим Сидун открыл счет уже на 5-й минуте, а на 7-й Николай Миронюк удвоил преимущество. А вот старт второго тайма для каменчан стал просто отражением первого. Хозяева забили дважды в течение четырёх минут и восстановили паритет. Несмотря на это, Эпицентр мгновенно отреагировал и уже на 56-й минуте Вадим Сидун оформил дубль, снова вывел команду вперед. Однако отстоять победный результат не удалось. На 87-й минуте соперник вырвал ничью, оставив гостей всего лишь с одним зачётным пунктом.

Турнирное положение команд: «Пивовары» сейчас двенадцатые с двадцатью четырьмя очками и еще тремя потенциальными пунктами за матч с Александрией, которые вскоре должны юридически засчитать. Эпицентр пока на строчку выше с двадцатью шестью баллами в своем активе.

История очных встреч: В элитном дивизионе пересеклись однажды в первом круге этого розыгрыша чемпионата, тогда киевляне одолели каменчан 2:1.

Воскресенье – 10 мая

Полтава – Шахтер – 15:30.

В воскресенье двадцать седьмой тур закроют Полтава и Шахтер. Матч по договоренности сторон состоится на «Арене Львов».

Предыдущий тур: Полтава дома в невероятном матче поделила очки с Кривбассом. Начало матча было за гостями, за первые семь минут они смогли забить дважды. Однако на это полтавчане очень быстро ответили своими голами на 8-й и 11-й минутах в исполнении Игоря Коцюмахи и Даниила Сухорочка, тем самым выровняв счет на табло, а на 16-й минуте после забитого мяча Валерия Сада даже вышли вперед. Далее инициатива перешла обратно к гостям, однако легитимно забить они смогли только на 85-й минуте, тем самым вырвав ничью.

Шахтер в выездном Классическом добыл яркую волевую победу над киевским Динамо – 2:1. Начало матча для «горняков» выдалось крайне непростым. Команда пропустила уже на 13-й минуте. Дальше игра выровнялась, и никто из соперников до перерыва отличиться не сумел. А вот вторая половина игры осталась за Шахтером. Уже на 50-й минуте Лукас Феррейра точным ударом восстановил паритет, а на 69-й минуте Лассина Траоре забил решающий мяч, оставшуюся часть матча гости смогли довести до своей победы. Счет 2:1 в Классическом этого сезона в пользу донецкого коллектива.

Шахтер в Лиге Конференций: К сожалению, для «горняков» путь в Лиге Конференций завершен. Ответный матч полуфинала Лиги Конференций в Лондоне требовал от Шахтера настоящего футбольного чуда после поражения 1:3 в первой игре. Однако сказка на «Селгерст Парк» для нас, увы, не сложилась. Начало встречи выдалось крайне тяжелым, уже на 10-й минуте VAR спас «горняков» от пропущенного мяча, отменив гол из-за офсайда, но на 25-й минуте Педро Энрике срезал мяч в собственные ворота. Сразу после этого донетчане потерпели еще один удар, потеряв из-за травмы Винисиуса Тобиаса. Несмотря на все эти неприятности, подопечные Арды Турана смогли вернуть паритет на табло. На 34-й минуте в ворота метко попал Эгиналду, и команды при счете 1:1 отправились на отдых.

Старт второго тайма окончательно убил надежды на положительный результат по итогам двух матчей. На 52-й минуте оборону Шахтера расстроил Исмаила Сарр, который снова вывел англичан вперед. Оставшееся время команды просто доигрывали – итоговые 1:2 для нас в Лондоне и 2:5 по сумме двух матчей, а значит украинский клуб прекращает борьбу и прощается с еврокубкамиза шаг до заветного финала. Нам остается только поблагодарить команду за то, что они нам подарили весной.

Турнирное положение команд: Команды абсолютно с разных полюсов турнирной таблицы. «Шахтеры» скорее всего в этом туре де-юре оформят чемпионское звание, в настоящее время команда имеет в своем активе шестьдесят три балла. Полтава — последняя с двенадцатью пунктами.

История очных встреч: Единственный раз встретились в первом круге чемпионата, тогда «оранжево-черные» разгромили представителей Полтавы — 7:1.

Фото: Пресс-службы СК «Полтава», ФК «ЛНЗ», ФК «Колос», ФК «Кудривка», ФК «Полесье», НК «Верес», ФК «Динамо», ФК «Металлист 1925», ФК «Эпицентр», ФК «Шахтер».