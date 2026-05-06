Сергей Разумовский

Украинская Премьер-лига подвела итоги 26-го тура чемпионата Украины и определила главных лауреатов игрового уикенда. Традиционно, УПЛ сформировала символическую сборную тура, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера по итогам матчей.

В голосовании приняли участие ведущие, эксперты и комментаторы УПЛ.ТВ, а также представители ведущих украинских спортивных медиа. Всего для определения лучших было привлечено 39 специалистов.

От УПЛ.ТВ участие в опросе приняли Андрей Богданов, Виталий Волочай, Игорь Ермаков, Владимир Звяров, Валерий Иващенко, Богдан Когут, Богдан Костюк, Александр Костюк, Александр Мельниченко, Сергей Тищенко, Дмитрий Хомченовский, Николай Цымбал и Владислав Шалота. Также свои голоса отдали журналисты известных спортивных изданий Украины.

Лучшим тренером 26-го тура УПЛ был признан наставник Шахтера Арда Туран. Его команда одержала важную волевую победу над Динамо со счетом 2:1 в центральном матче тура. Именно этот результат и характер игры дончан стали главными аргументами в пользу турецкого специалиста.

Преимущество Турана в голосовании оказалось очень убедительным. Из 39 экспертов сразу 33 поставили главного тренера Шахтера на первое место в своих анкетах. Это позволило ему почти единогласно получить звание лучшего тренера тура.

Второе место в тренерском рейтинге занял Руслан Ротань. Его Полесье минимально обыграло Металлист 1925 со счетом 1:0 и заработало важные три очка. Третьим стал Руслан Костышин, под руководством которого Колос уверенно победил Александрию на выезде со счетом 3:0. Он лишь немного опередил в голосовании наставника Зари Виктора Скрипника.

Лучшим футболистом 26-го тура УПЛ был признан нападающий Шахтера Лассина Траоре. Форвард стал одним из главных героев принципиального противостояния с Динамо (2:1). В этом матче он отметился результативной передачей и забил победный гол, который принес горнякам победу.

Траоре также получил почти единогласную поддержку экспертов. Его вклад в победу Шахтера над главным конкурентом стал определяющим фактором при голосовании.

В пятерку лучших футболистов тура также вошли Назар Домчак из Карпат, Вадим Сидун из Эпицентра, Максим Брагару из Полесья и Матвей Пономаренко из Динамо.

Всего при определении главных героев 26-го тура эксперты упоминали 21 футболиста и сразу 11 тренеров. Кроме того, в список претендентов на место в символической сборной тура попали 63 игрока.

Кроме 11 футболистов условного стартового состава символической сборной, УПЛ также традиционно сформировала резервную группу игроков, которые получили высокую оценку за свои выступления.

В резерв символической сборной 26-го тура вошли Николай Матвиенко из Шахтера, Александр Драмбаев из ЛНЗ, Ростислав Лях из Карпат, Александр Климець из Эпицентра, Деян Попара из Зари, Бар Лин из Кривбасса, Даниил Денисенко из Колоса, Глейкер Мендоза из Кривбасса и Матвей.Пономаренко из Динамо.