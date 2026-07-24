Павел Василенко

В столице Словакии Братиславе задержали бывшего высокопоставленного чиновника УАФ, который длительное время скрывался от украинского правосудия. Его розыск осуществляли в рамках международного сотрудничества, а задержание стало возможным благодаря взаимодействию украинских правоохранителей с компетентными органами Словацкой Республики. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

По данным следствия, бывший президент УАФ Андрей Павелко организовал схему незаконного вывода почти 295 миллионов гривен средств организации. Для этого, как утверждают правоохранители, использовались подконтрольные коммерческие структуры, через которые заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования. На самом деле эти товары не поставлялись, а средства были выведены, что нанесло многомиллионные убытки УАФ и её региональным отделениям.

Офис Генерального прокурора уже начал процедуру экстрадиции подозреваемого. В компетентные органы Словакии направлено официальное письмо о намерении обратиться с запросом о его выдаче Украине, а также о применении временного ареста.

Украинские правоохранители подчеркивают, что международный розыск продолжается до тех пор, пока подозреваемые не предстанут перед судом, независимо от того, сколько времени они находятся за границей.