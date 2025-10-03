Сергей Стаднюк

Бывшему президенту УАФ Андрею Павелко Нацполиция сообщила о подозрении в уголовном деле. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Экс-функционеру инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также организацию составления и дачи заведомо ложных документов по предварительному сговору группы лиц. Следствие считает, что в мае 2015 года Павелко намеревался незаконно завладеть средствами, которые принадлежали Федерации футбола Украины (ныне – УАФ) и поступали от УЕФА в 2015–2016 годах на счет компании Newport Management LTD в пользу неустановленных лиц.

Отмечается, что, понимая невозможность совершить преступление самостоятельно, Павелко решил привлечь соучастников. Он, как заявляется, убедил Владимира Генина, Екатерину Краснокутскую, Евгению Сагайдак и Юрия Записоцкого присоединиться к схеме, объяснив им план, механизм и распределив роли, на что получил их согласие.

К реализации схемы, по данным следователей, было привлечено как минимум еще 25 человек. Они готовили и подписывали инвойсы от имени компаний-нерезидентов, заверяли их печатями и получали на счета предприятий деньги, которые УЕФА выделял для ФФУ. Полный текст сообщения о подозрении доступен по ссылке.

Однако есть серьезное препятствие осуществлению правосудия. Дело в том, что в апреле журналист Константин Андрийюк сообщал, что Павелко выехал за пределы Украины. Основанием якобы стали документы о наличии инвалидности.

Ранее УАФ обнародовала результаты финансового мониторинга за время правления Павелко.