Павел Василенко

Борнмут готовит громкий трансфер и намерен усилить атаку молодым бразильским талантом. Как сообщает журналист Talksport Алекс Крук, клуб практически договорился о переходе 19-летнего нападающего Райана, который ярко заявил о себе в составе Васко да Гама.

После того как осенью лидер атак «вишен» Антуан Семеньо ушел на повышение в Манчестер Сити за 65 миллионов фунтов стерлингов, команде Андони Ираолы срочно потребовался новый атакующий ориентир. Похоже, тренерский штаб видит именно в Райане игрока, способного заполнить эту брешь.

Юный бразилец уже имеет солидный опыт на профессиональном уровне. За Васко да Гама он провел 99 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал две результативные передачи. Его универсальность – возможность действовать как на флангах, так и в роли центрального нападающего – стала одним из ключевых аргументов в пользу трансфера.

По информации Крука, стороны согласовали условия перехода, а общая сумма сделки вместе с бонусами достигнет около 30 миллионов фунтов. Ожидается, что на этой неделе футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.

В настоящее время Борнмут занимает 15-е место в АПЛ, а уже в ближайшее время команду ждет серьезное испытание – матч против Ливерпуля.