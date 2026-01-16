Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный в этом сезоне неоднократно подвергался критике за недостаточно удачные выступления за парижский клуб.

Аналитическая платформа Data'Scout провела сравнение последнего сезона 23-летнего футболиста в английском Борнмуте с его выступлением во Франции.

«Забарный находится не на своем лучшем уровне. Он еще не тот защитник, каким был в Борнмуте. Падение с 73% до 64% в выигранных единоборствах.

Падение с 55 до 44% выигранных воздушных дуэлей. Мы не сойдем с поезда, ведь он очень перспективный защитник и должен адаптироваться к ПСЖ!» – считают аналитики.