Сергей Разумовский

Сборная Испании неожиданно потеряла очки в стартовом матче чемпионата мира-2026, не сумев обыграть Кабо-Верде. Поединок завершился нулевой ничьей, а главным героем встречи стал 40-летний голкипер африканской команды Возинья.

Вратарь Шавиша, который выступает во втором дивизионе Португалии, провел выдающийся матч против действующих чемпионов Европы. Испанцы имели преимущество, создавали моменты и регулярно угрожали воротам соперника, однако каждый раз наталкивались на уверенную игру опытного голкипера.

За матч Возинья совершил семь сейвов, помогая Кабо-Верде удержать исторический результат. В нескольких эпизодах африканскую сборную спасал каркас ворот, однако и сам вратарь действовал на высочайшем уровне и стал ключевой фигурой обороны своей команды.

Этот поединок стал особенным для Возиньи не только из-за результата. 40-летний голкипер стал самым старшим дебютантом чемпионатов мира, которому удалось оставить свои ворота в неприкосновенности. После финального свистка его также признали лучшим игроком матча.

Для Кабо-Верде ничья с Испанией стала громким успехом на старте турнира. Африканская команда сумела сдержать одного из фаворитов чемпионата мира и набрала важное очко в группе H.

Другой матч этого квартета между Уругваем и Саудовской Аравией состоится ночью в 01:00 по киевскому времени. Именно после этой игры станет ясно, как будет выглядеть турнирная ситуация в группе после первого тура.