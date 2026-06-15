40-летний вратарь из второго дивизиона поставил сборную Испании на колени и стал лучшим игроком матча ЧМ-2026
Кабо-Верде сенсационно отобрал очки у действующих чемпионов Европы
около 17 часов назадПодписаться в
Сборная Испании неожиданно потеряла очки в стартовом матче чемпионата мира-2026, не сумев обыграть Кабо-Верде. Поединок завершился нулевой ничьей, а главным героем встречи стал 40-летний голкипер африканской команды Возинья.
Вратарь Шавиша, который выступает во втором дивизионе Португалии, провел выдающийся матч против действующих чемпионов Европы. Испанцы имели преимущество, создавали моменты и регулярно угрожали воротам соперника, однако каждый раз наталкивались на уверенную игру опытного голкипера.
За матч Возинья совершил семь сейвов, помогая Кабо-Верде удержать исторический результат. В нескольких эпизодах африканскую сборную спасал каркас ворот, однако и сам вратарь действовал на высочайшем уровне и стал ключевой фигурой обороны своей команды.
Этот поединок стал особенным для Возиньи не только из-за результата. 40-летний голкипер стал самым старшим дебютантом чемпионатов мира, которому удалось оставить свои ворота в неприкосновенности. После финального свистка его также признали лучшим игроком матча.
Для Кабо-Верде ничья с Испанией стала громким успехом на старте турнира. Африканская команда сумела сдержать одного из фаворитов чемпионата мира и набрала важное очко в группе H.
Другой матч этого квартета между Уругваем и Саудовской Аравией состоится ночью в 01:00 по киевскому времени. Именно после этой игры станет ясно, как будет выглядеть турнирная ситуация в группе после первого тура.